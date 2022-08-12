Galatasaray taraftarından Andrea Belotti'ye baskı: 'Come to Galatasaray'
Galatasaray taraftarları Andrea Belotti'nin sosyal medya hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı.
Galatasaray'ın Roma ile anlaşması askıya alınan İtalyan golcü Andrea Belotti ile yeniden ilgilenmeye başladığı haberi sarı kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Belotti'nin yeniden başka kulüplerin teklifini dinlediği, Galatasaray'ın da bu kulüplerden biri olduğu öne sürülürken transferdeki en büyük engelin İtalyan yıldızın eşi Giorgia Duro'nun İtalya dışında yaşamaya sıcak bakmaması olarak gösterildi.
Galatasaraylı taraftarlar, bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Andrea Belotti ve Giorgia Duro'nun twitter ve instagram hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. Giorgia Duro'ya ise İstanbul fotoğrafları atılarak şehrin Torino'dan daha güzel olduğu yazıldı.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!