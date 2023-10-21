Galatasaray taraftarından Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!

Galatasaray tribünleri, Beşiktaş derbisi öncesi Cumhuriyetimiz'in 100. yılı için özel bir koreografi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 19:14
Galatasaray taraftarından Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!
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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin öncesinde Galatasaray taraftarı bir koreografi gerçekleştirdi.

Maç öncesinde stadyumu dolduran futbolseverler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi bir koreografi yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" sözleri koreografide yer aldı.

Koreografi sırasında Gençlik Marşı söylendi.


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