Galatasaray taraftarından Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 19:14

Güncelleme: 21.10.2023 - 19:19

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbinin öncesinde Galatasaray taraftarı bir koreografi gerçekleştirdi.

Maç öncesinde stadyumu dolduran futbolseverler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi bir koreografi yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz!" sözleri koreografide yer aldı.

Koreografi sırasında Gençlik Marşı söylendi.