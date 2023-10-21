Dev maç öncesi son saatler... Galatasaray'dan derbi açıklaması!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yapılan Anıtkabir ziyaretinde konuştu. Özbek, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e düzenlenen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.
Anıtkabir'e ziyaretleri hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a, Atamıza olan sevgi bu, dolayısıyla yadırgamamak lazım. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Biz, yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratma peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzel. Muazzam bir sevgi seli vardı" dedi
BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Daha sonra Beşiktaş derbisi için açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Son olarak Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuru hakkında konuşan Özbek, "Bugünkü ziyaretin sebebi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına bağlı olarak Atamızı ziyaret etmek. Bu konuyla ilgili Erden Bey bir şeyler söylerse daha güzel olur" dedi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, Timur'un açıklamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu" ifadeleri yer almıştı.
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