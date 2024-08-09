Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na destek!

Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz günlerde soyunma odasında sorun çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 21:07
Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na destek!
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Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maç öncesi taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sarı kırmızılı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, geçtiğimiz günlerde soyunma odasında sorun çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Milli oyuncuyu tribüne çağıran taraftarları kırmayan Kerem, üçlü çektirerek ona destek verenleri selamladı.


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