Galatasaray taraftarından Volkan Demirel'e tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 22:04
Galatasaray taraftarından Volkan Demirel'e tepki!
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Galatasaraylı taraftarlar, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde Volkan Demirel'e tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi takım kadroları ve teknik direktörler okunurken, Volkan Demirel'in adı anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel'in adı anons edildiğinde tepki gösterdi.

Bu arada Volkan Demirel, maç öncesinde uzun yıllar rekabet içerisinde olduğu Fernando Muslera ile birbirlerine sarıldılar ve başarılar dilediler.


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