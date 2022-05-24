Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, iki transfer istedi!

24 Mayıs 2022 Salı, 09:57

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan teknik direktör Domenec Torrent'in yeni sezonla ilgili raporunda mutlaka bir forvet alınmasını istediği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, Bafetimbi Gomis, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin devam etmesine rağmen forvet takviyesi isteyen İspanyol teknik direktörün bu konuyla ilgili ön çalışmalara başladığı ve bir liste de hazırladığı belirtildi.

Torrent'in, Gomis ile Mohamed'in performansını yeterli bulmadığı, Diagne'nin ise ağır sakatlıktan çıkmasının handikapları üzerinde durduğu öğrenildi.

59 yaşındaki İspanyol teknik direktörün yine pas oyununda da kendilerine katkı sunacak, defansif yönü iyi olan bir kesici 6 numara takviyesini de zorunlu olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların teknik patronunun asıl güvencesinin, kiralıktan dönecek oyuncular olduğu belirtildi.

YUNUS VE AKBABA UMUDU

Sezonu Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün'den çok ümitli olan Torrent'in genç futbolcuyu büyük potansiyel olarak gördüğü aktarıldı.

Torrent'in yine Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymiş olan Emre Akbaba'nın da kendilerine büyük katkı vereceğini beklediği bildirildi.