Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Takım 20 gündür boş durmuyor
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, sakat ve hasta oyunculara dair bilgilendirmede bulundu.
Barcelona yenilgisiyle UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray Süper Lig'e döndü. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kadroda rotasyona giden Domenec Torrent, Muslera, Semih Kaya, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Kerem, Morutan, Taylan, Emre, Gomis 11'ini tercih etti. Sivasspor maçında sakatlanan Muslera 98 gün sonra ilk 11'e döndü.
Maç öncesi konuşan Torrent sakat ve hasta oyunculara dair açıklamalarda bulundu.
İspanyol çalıştırıcı yoğun bir fikstürden çıktıklarını söyleyerek, "20 gündür boş günü yok takımın. Sadece maçlar değil, yolculuklar yaptık sürekli. Milli araya girmeden önce burada son eforu harcamalıyız. Omar sakat, Sacha Boey da hasta olduğu için kadroda yok. Oyuncular yorgun olduğunda da 5 değişiklik hakkımız var. Onları oyuna sokabiliriz her zaman. Son ana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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