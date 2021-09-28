Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için flaş iddia
Fatih Terim'in "Son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor." ifadeleri istifa sinyali olarak algılanmıştı. Ancak Burak Elmas yönetimi Terim'e tam destek veriyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Kayserispor maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duydu ve karar aşamasına geldiği iddiaları camiayı endişelendirdi. Göztepe maçında puan kaybı yaşansaydı Terim'in basın toplantısında istifasını açıklayacağı iddia edilmişti.
Medyadaki iddialara göre son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Fatih Terim karşılaşma sonrası; "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım. Ne oluyoruz? Ben alışkın olmadığımdan da olabilir. Kritik edilebiliriz, yanlış yapabilirim, mağlup olabiliriz ama son zamanlardaki gidişat bana kendimle ilgili, Galatasaray ile ilgili başka şeyleri düşündürüyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kulislerde dolaşan iddiaların Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek olduğu belirtildi. Kayserispor yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi. Ancak Burak Elmas başta olmak üzere, Rezan Epözdemir, Köksal Ünlü gibi isimler Fatih Terim'e tam destek verirken, yönetimin yeni hoca aramaması da Terim için artı bir gelişme oldu.
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