Galatasaray'da Fatih Terim'in dikkat çektiği 6 isim belli oldu
Yedlin, Feghouli ve Mostafa'nın yanı sıra Kayserispor maçında kötü oynayanlar arasında yer alan Patrick van Aanholt uyarılacak. Terim ayrıca Alpaslan ve Taylan'ın da performanslarından memnun kalmadı.
Seri kayıplar yaşayan Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında 2-0 öne geçmesine karşın beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor'a evinde kaybeden Galatasaray deplasmanda da Kayserispor'a 3-0 yenildi. Fatih Terim 6 ismi uyardı, yaptırımlar yolda.
Taraftarlardan sabır isteyen Fatih Terim, performanslarından memnun olmayan oyuncuların forma şansını düşürecek.
İddiaya göre düzelme olmazsa, Yedlin, Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin performansından memnun olmadığı için bu futbolculara devre arasına kadar 11'de forma şansı vermeyi düşünmüyor. Ocak ayında da 3 futbolcu ile yolların ayrılması istenecek.
Kayserispor maçında kötü oynayanlar arasında yer alan Patrick van Aanholt ise uyarılacak. Terim ayrıca Alpaslan ve Taylan'ın da performanslarından memnun kalmadı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Öcalan: CHP haklı, bu hukuk dışı