Galatasaray'da Fatih Terim'in dikkat çektiği 6 isim belli oldu

24 Eylül 2021 Cuma, 08:52

Seri kayıplar yaşayan Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında 2-0 öne geçmesine karşın beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor'a evinde kaybeden Galatasaray deplasmanda da Kayserispor'a 3-0 yenildi. Fatih Terim 6 ismi uyardı, yaptırımlar yolda.

Taraftarlardan sabır isteyen Fatih Terim, performanslarından memnun olmayan oyuncuların forma şansını düşürecek.

İddiaya göre düzelme olmazsa, Yedlin, Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin performansından memnun olmadığı için bu futbolculara devre arasına kadar 11'de forma şansı vermeyi düşünmüyor. Ocak ayında da 3 futbolcu ile yolların ayrılması istenecek.

Kayserispor maçında kötü oynayanlar arasında yer alan Patrick van Aanholt ise uyarılacak. Terim ayrıca Alpaslan ve Taylan'ın da performanslarından memnun kalmadı.