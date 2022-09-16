Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni transfer Mauro Icardi'nin karşılaşmada süre alacağını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi konuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Mauro Icardi kadroda olduğuna göre, oynayabilecek durumda. 90 dakika oynayamaz ama bugün kullanmayı düşünüyoruz" dedi.
Geçen hafta iyi oynadıklarını ve bu nedenle kadroyu bozmak istemediğini söyleyen Buruk, "Geçen hafta iyi bir oyun oldu. Bu yüzden aynı takımla oynamak istedik. Çok da güçlü bir yedek kulübemiz var Maç 90 dakika. Kadro yaparken de zorlandık. 21 kişi bizi çok zorladı. İdmanlarda da zorlanıyoruz. Hepsi kaliteli ve oynayacak durumda. Böylesi kaliteli bir kadro için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Maç sonunda lider olmak istediklerini belirten gen. çalıştırıcı, "Konyaspor iyi bir takım. Taraftarımızla birlikte serimizi üçüncü haftaya çıkarmak istiyoruz. Maç bitince lider olmak istiyoruz. Motive olacağımız birçok şey var. Konyaspor gol yemiyor ama çok defansif oynayan bir takım değil. Ancak bu gol yememe durumu, hiç gol yemeyecekleri anlamına gelmiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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