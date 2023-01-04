Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, kendi sahalarında ağırlayacakları Ankaragücü karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı. Buruk'un oyuncularına, "Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz" dediği öğrenildi.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının göz ardı edilmemesini istedi, bu konuda oyuncularını uyaran bir konuşma yaptı.
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı teknik direktör, Fenerbahçe derbisi öncesinde oynayacakları Ankaragücü maçı konusunda futbolcularının dikkatini çekerek, "Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz" dedi.
"LİDERLİK İÇİN 3 PUANA MECBURUZ"
Liderlikte kalma yolunda her müsabakadan 3 puan alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki oynanan maçların taraftar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.
"BİNLER GALİBİYET BEKLİYOR"
Tribünlere gelecek binlerce Galatasaraylı taraftarın kendilerinden galibiyet beklediğini söyleyen teknik direktör Buruk, alınacak 3 puanın derbi için de büyük moral getireceğini ifade etti.
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