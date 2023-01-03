Galatasaray'da Lucas Torriera Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı

03 Ocak 2023 Salı, 20:40

Galatasaray'da Lucas Torreira ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Uruguay'a gitti.

Torreira, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı mücadelede forma giymeyecek.

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇ

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Uruguaylı, üst üste ikinci maçını da kaçırmış olacak.

Lucas Torreira, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyip 1 asist yaptı.