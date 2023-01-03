Galatasaray'da Lucas Torriera Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray, 4 Ocak Çarşamba günü kendi sahasında ağırlayacağı Ankaragücü mücadelesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın forma giymeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'da Lucas Torreira ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Uruguay'a gitti.
Torreira, sarı-kırmızılıların Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı mücadelede forma giymeyecek.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇ
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Uruguaylı, üst üste ikinci maçını da kaçırmış olacak.
Lucas Torreira, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giyip 1 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu!
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Demirtaş'ın formülü: Muhalefete kesinlikle kazandıracak
- 'Çok şey biliyoruz...'
- Bahçeli adını bile anmadı