Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası arasının sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 09:00
Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Süper Lig’in başlamasına kısa bir zaman kala hazırlıklarına devam eden Galatasaray Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Toulouse ile hazırlık mücadelesi kapsamında karşılaşacak.

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Toulouse arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 16 Aralık Cuma günü saat 17:00’de başlayacak.

GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray’In hazırlık maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



galatasaray toulouse hazırlık maçı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler