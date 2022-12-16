Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası arasının sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Galatasaray - Toulouse hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’in başlamasına kısa bir zaman kala hazırlıklarına devam eden Galatasaray Fransa’nın Ligue 1 takımlarından Toulouse ile hazırlık mücadelesi kapsamında karşılaşacak.
GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Toulouse arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 16 Aralık Cuma günü saat 17:00’de başlayacak.
GALATASARAY - TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray’In hazırlık maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
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