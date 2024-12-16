Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı Galatasaray-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi de belli oldu.

Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:14

Süper Lig lideri Galatasaray, 16. haftada bu akşam Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 21:00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

Öte yandan Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi de belli oldu. Buna göre zorlu maçta VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemi ise Deniz Caner Özaral oldu.


Etiketler: #var hakemi #Onur Özütoprak #galatasaray #trabzonspor

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