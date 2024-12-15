Üç yıldızdan Galatasaray'a müjde!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu takımla çalıştı.

Üç yıldızdan Galatasaray'a müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2024 - 20:46

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.

ÜÇ FUTBOLCU ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, Trabzonspor maçı öncesi takımla çalıştı. 


Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #Davinson Sanchez #Ismail Jakobs

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