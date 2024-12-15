Üç yıldızdan Galatasaray'a müjde!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu takımla çalıştı.
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.
ÜÇ FUTBOLCU ANTRENMANLARA BAŞLADI
Sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, Trabzonspor maçı öncesi takımla çalıştı.
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