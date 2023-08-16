Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i transfer etmek için her konuda anlaştığı ileri sürüldü.
Bu sezon önemli transferlere imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha takıma katmak üzere.
İngltere merkezli The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın Ziyech transferini tamamladığı oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Haberde oyuncunun sağlık testlerinden başarıyla geçmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
AYRINTILI SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK
Galatasaray'ın Faslı futbolcuyu ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçireceği kaydedildi.
HAKİM ZIYECH KİMDİR?
Chelsea'de geçen sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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