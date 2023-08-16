Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını yorumladı: 'Günün en kötü haberi'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:25

Güncelleme: 16.08.2023 - 09:25

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda iki maçın toplamında Olimpija Ljubljana'yı 4-0 mağlup ederek play-off turunda Molde'nin rakibi oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Elbette Ljubljana’daki 3-0’lık sükseli sonuçla fişi çekilmiş bir turdu bu. Ancak böyle maçlar da teknik direktörler için gizli bir fırsattır, dakikaya aç oyuncuyu kazanabilirsiniz, farklı futbolcuları farklı rollerde deneyebilirsiniz. Dünün de Okan Buruk için skor kadar önemli tarafı buydu zaten. Sarı kırmızılı misafir ekip, müsabakanın herhangi bir 10-15 dakikasında bile bir yoğunluk yakalayamadı. Yoramadı rakibini. Ve bence bunun bir numaralı sebebi, Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda karşı pres yapamaması idi. Topu geri kazanma süresinin çok uzun olmasıydı. Ve dün gördük ki bu süre ancak Torreira sahadayken kısalıyor. Uruguaylı dün 25’teki gole kadar beş defa yaptı o ihtiyaç olan işi. Galatasaray o baskının sonucunda da “profesyonellik abidesi icardi” ile buldu zaten golü. Günün Galatasaray açısından tek kötü haberi Torreira’nın gördüğü kartla play-off için cezalı duruma düşmesi. Bence sarı kırmızılı takımda ikamesi olmayan bir-iki adamdan biri Torreira. Görülebilecek en kötü dönemde gördü maalesef bu kartı." (Hürriyet)

"GEÇEN SENEKİ HAVASINA BÜRÜNDÜ"

Osman Şenher: "Galatasaray’da hazır olmayan futbolcular bundan önceki maçlarda oynamadıkları için Okan Buruk bayağı sıkıntı çekti. Ama dün gece Icardi ve Torreira’nın ilk on birde başlaması takımın, taraftarın, hepsinin havasını değiştirdi, Aslan geçen sezonki havasına büründü. Kesin bir şey var ki, Play-Off maçında Okan hoca Torreira’yı çok arayacak, eksikliği oldukça hissedilecek. Ancak neticede Uruguaylı futbolcunun yerine kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Çünkü Galatasaray bu kadar transfer yaptı, bütün hedefi Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Torreira kırmızı kart gördü diye bu hedeften sapacağını sanmıyorum. Kaan Ayhan için üzülüyordum. Dünya para verildi. Milli takım futbolcusu bir türlü şans bulamıyor. Halbuki tekniği gayet iyi. Aynı zamanda da çok çabuk. Yapacağı harekete önceden karar veriyor. Topu oyuna Nelsson’dan daha iyi sokuyor. Bu çocuk daha çok forma şansı bulmalı bence..." (Milliyet)

"SÖZLEŞMESİ UZATILMALI"

Levent Tüzemen: "Galatasaray turu rahat geçti ama sevinemedi. Çünkü Devler Ligi play-off maçlarında Molde'ye karşı Torreira'yı oynatamayacak. Maçın yıldızı Torreira'ydı. Takıma dönüşü tüm arkadaşlarına enerji verdi. Tribünlere coşku kattı. İkili mücadelelerde yüreğini sahaya koydu. Galatasaray yönetimi bence Torreira'nın maaşını arttırmalı ve sözleşmesini de uzatmalı. İcardi'yle oynamak Galatasaray'a hücum yollarında ciddi farklılık yaratıyor. Attığı gol beceri ve ustalık kokuyordu. Olmayan pozisyonu resmen gol yaptı. İcardi çalışkanlığını ortaya koyarken orta alana gelip top tuttu pas dağıttı yeri geldi rakip savunmaya baskı yaptı. Tete ve Zaha'yla birlikte oynadığında İcardi daha üretken olacaktır." (Sabah)

"PIT STOP KAÇINILMAZ"

Serkan Korkmaz: "Kadrolar elimize ulaştığında sarı kırmızılıların on biri beni çok şaşırttı. Belli ki İcardi kendi isteğiyle sahadaydı. Taraftarını, atacağı gol veya goller sonrası çalacak olan "Aşkın Olayım" ile havaya sokmak istediğine eminim ama ispatlayamam. Kim bilir; belki de geçen seneki ekürisi Kerem'i de (Aktürkoğlu) yanında isteyen oydu. Top kaybetme rekoru kıran Kerem ve Trabzon maçında Okan Hoca'ya lazım olan Mertens kenara alındı. Torreira, bence biraz ağır kırmızı kartıyla farka gidecek maç frene bastı. Galatasaray henüz üçüncü viteste. Trabzon'la oynanacak lig maçı kazanılırsa vites yükselecektir. Aksi haldeyse "pit stop" kaçınılmaz." (Fotomaç)