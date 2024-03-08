Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray'da 6-2 kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından tribünlerden, "Fener Ağlama" tezahüratı yapıldı.
Galatasaray, sahasında ağıladığı Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Rizespor ile oynanan maçın ardından Galatasaraylı taraftaralar, "Fener Ağlama" tezahüratları yaptı.
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