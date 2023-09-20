Galatasaray tribünlerinden Grabara'ya tepki!
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara ısınmaya çıktığı an Galatasaray tribünlerinden çok yoğun ıslık sesleri yükseldi.
Galatasaray taraftarları, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı tribünler, 24 yaşındaki kaleci ısınmaya çıktığı esnada yoğun ıslıklarla Grabara'ya tepki gösterdi.
Galatasaray tribünleri, maçın başlama düdüğünün ardından da Grabara'ya tepkisini sürdürdü.
Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Haber hesaplarının yöneticilerine gözaltı
- Muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını saydı
- Halka arzlarda şikayet yağmuru
- 'Seçimden sonra değiştirdi...'
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı, yakalandı
- Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Veysel Şahin' sorusu