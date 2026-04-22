Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Pozisyon açısında kısır geçen ilk yarı, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Adama Traore kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve yarı finale adını yazdıran takım, mücadeleyi 2-0 kazanan Gençlerbirliği oldu. Galatasaray ise kupaya veda etti.

Başkent ekibi, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Trabzonspor maçı, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, Lemina, Sane, Ahmed, Lang, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği

86' Gençlerbirliği'nde Tongya, Samet'in yerine; Hanousek ise Oğulcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

83' Kullanılan ilk kornerde doğrudan kaleye gönderilen topu Günay son anda tekrar kornere çeldi. İkinci kornerde yapılan ortada Günay topu elinden kaçırdı. Orada yaşanan karambolde top son olarak Traore'nin hamlesi ile ağlarla buluştu ve fark 2'ye yükseldi.

83' GOL | Traore'nin golü ile fark ikiye çıktı.

77' Galatasaray'da Nhaga oyundan çıkarken Osimhen dahil oldu.

70' Gençlerbirliği'nde ise Koita, Cihan'ın yerine oyuna dahil oldu.

70' Galatasaray'da Sacha Boey ve Leroy Sane oyundan alındı. Yunus Akgün ile Sallai oyuna dahil oldu.

68' Galatasaray'da Leroy Sane'nin kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.

65' Gençlerbirliği'nde Cihan'ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin biraz üstünden dışarıya çıktı.

56' Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

51' Kendi yarı alanında kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Gençlerbirliği'nde Traore'nin pasıyla sol tarafta topla buluşan Metehan'ın şutunu Günay sektirdi. Dönen topta Fırat Can Üzüm tamamladı ve takımını öne geçirdi.

51' GOL | Fıratcan'ın golü ile Gençlerbirliği öne geçti.

46' Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Lemina'nın yerine oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Kaan Ayhan'ın sol taraftan sağ tarafa attığı pasta Sacha Boey mükemmel kontrol etti. İlk hamlede topu içeriye taşıyan Boey, Gençlerbirliği defansından bu topu kurtaramadı.

36' Sol kanatta Lang'ın kullandığı serbest vuruşu Gençlerbirliği defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Boey'in önünde kalan topta kaleyi deneyen Fransız oyuncunun şutu tekrar savunmanın kademesi ile taca çıktı.

35' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Fıratcan sarı kart gördü.

33' SARI KART | Galatasaray'da Lemina sarı kart gördü.

26' Sane'nin ortasında ön direkte vuruşunu yapan Kaan Ayhan'ın kafasını arka direkte Gençlerbirliği savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.

4' SARI KART | Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.