Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak: Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya dev teklif

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Manchester City'ye vedası resmileşen Bernardo Silva için Galatasaray ve Fenerbahçe girişimlere başladı. Deneyimli futbolcu için sarı-kırmızılıların sunduğu teklifin detaylarına değinildi.

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeyeceği Bernardo Silva'ya 2 yıllık toplam 30 milyon Euro'luk teklif yaptığı Sabah'ta yer aldı. Transferin resmiyete dökülmesi halinde tecrübeli yıldız, Osimhen'in ardından takımın en çok kazanan 2. futbolcusu olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan 31 yaşındaki Bernardo Silva için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferiyle 10 numara sorununu kökten çözme hedefinde.

BERNARDO SILVA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon toplam 45 maça çıkıp 3298 dakika sahada kalan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.