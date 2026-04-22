Takımın en çok kazanan 2. ismi olacak: Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya dev teklif

22.04.2026 11:06:00
Galatasaray'ın sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva'ya 2 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Manchester City'ye vedası resmileşen Bernardo Silva için Galatasaray ve Fenerbahçe girişimlere başladı. Deneyimli futbolcu için sarı-kırmızılıların sunduğu teklifin detaylarına değinildi.

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeyeceği Bernardo Silva'ya 2 yıllık toplam 30 milyon Euro'luk teklif yaptığı Sabah'ta yer aldı. Transferin resmiyete dökülmesi halinde tecrübeli yıldız, Osimhen'in ardından takımın en çok kazanan 2. futbolcusu olacak.

 ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Galatasaray ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan 31 yaşındaki Bernardo Silva için Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferiyle 10 numara sorununu kökten çözme hedefinde.

BERNARDO SILVA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon toplam 45 maça çıkıp 3298 dakika sahada kalan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Resmi açıklama geldi: Manchester City'den Bernardo Silva kararı! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Manchester City, Bernardo Silva kararını resmen duyurdu Manchester City, Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını bildirdi. İngiliz ekibinden yapılan duyuruda Bernardo Silva'ya teşekkür edildi.
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...' Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.