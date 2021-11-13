Galatasaray U17 takımı, Fenerbahçe U17'yi Beknaz ile devirdi
Galatasaray U17 takımı, Fenerbahçe U17'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Beknaz Almazbekov'un golü dikkat çekti.
TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.
Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi.
16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.
Beknaz Almazbekov, Dünya Fair Play Konseyi ve Avrupa Fair Play Birliği tarafından verilen Dünya Fair Play Ödülünü almıştı
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Peru'da belediye başkanı ve eşi öldürüldü
- AKP'li vekil: Külliye'de çalışıp aç sabah edenler var
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- AKP'de istifası kabul edilmeyen vekilden açıklama
- Ünlü ekonomistten korkutan 'kur' açıklaması
- Yeni zam yolda
- Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme kararı
- 3600 Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?