Galatasaray U19, Frankfurt'a farklı kaybetti!

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Alman ekibine 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Frankfurt'un gollerini 35. dakikada Noah David Gabriel Fenyö, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj attı.
Galatasaray, Abdulsamet Şimşek'in 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, turnuvaya puansız başladı. Eintracht Frankfurt, ilk maçta 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Liverpool'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid deplasmanına gidecek.