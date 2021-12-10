Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde en iyiler arasında

10 Aralık 2021 Cuma, 13:40

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan Galatasaray bu sezon turnuvanın en başarılı takımları arasında yer alıyor.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grubu 12 puanla zirvede noktalayan sarı-kırmızılı ekip doğrudan son 16 turuna yükselirken turnuvadaki birçok dev kulübü de performansıyla geride bıraktı.

Grup lideri Galatasaray turnuvada yer alan 32 takım arasında puan, averaj ve gol konusunda birçok takımı geçti.

GALATASARAY EN İYİ 5 PERFORMANS ARASINDA

32 takım arasında en fazla puanı toplayan takım 16 puanla Fransız ekibi Lyon olurken West Ham United ve Leverkusen ise 13'er puan topladı.

Turnuvada Galatasaray'ın dışında Monaco ve Eintracht Frankfurt da grup etabını 12 puanla kapattı. Galatasaray averajda Monaco'nun önünde bulunuyor. Eintracht Frankfurt ile aynı averaja sahip Galatasaray 32 takım arasında en iyi 5 performansın arasına girmeyi başardı.

NAMAĞLUP 4 TAKIM VAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını namağlup bitiren yalnızca 4 takım var.

Galatasaray'ın dışında Fransız ekipleri Lyon ile Monaco'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin grubunda mücadele eden Eintracht Frankfurt da etabı yenilgisiz tamamlamayı başardı.