Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşen ve son maçını sahasında Eintracht Frankfurt ile oynayan Fenerbahçe mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı.
Olympiakos ve Antwerp takımlarının da yer aldığı grubu 6 puanla üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa macerasını Konferans Ligi’nde sürdürecek.
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakipleri, Konferans Ligi’nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri şunlar:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse (Hollanda) ya da Tottenham (İngiltere)
Karabağ (Azerbaycan)
Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek.
Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar karşılaşacak. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak.
İşte o takımlar:
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELECEK TAKIMLAR
RB Leipzig
Porto
Borussia Dortmund
FC Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit
AVRUPA LİGİ'NDEN GELECEK TAKIMLAR
Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olimpiakos
Lazio
Dinamo Zagreb
Real Betis
Sporting Braga
KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK’TA
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı play-off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, play-off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.
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