Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kupalarından ne kadar gelir elde etti?
Avrupa kupalarında grup aşamaları dün itibarıyla sona erdi. Peki, temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, mücadeleler sonunda ne kadar gelir elde etti?
Avrupa kupalarında grup maçlarının sonlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin grup maçları katılımı ve performanslarıyla el edeceği gelirler de büyük ölçüde belli oldu.
Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre, UEFA’nın belirlediği kıstaslara göre takımlarımız özellikle dövizin yükselişi sonrası çok önemli rakamları kasalarına koyacaklar.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş grubu puansız tamamladığı için performans gelirlerinden mahrum kaldı. Beşiktaş’ın Devler Ligi’nde elde edeceği gelir yaklaşık olarak 27 -28 Milyon Euro civarında olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın kasasına gruplara doğrudan katılım payından 14.800.000 Euro, Avrupa’da son 10 yıllık kulüp başarısı ile oluşan katsayı payı olarak da 10.233.000 Euro garanti para girecek. UEFA’nın geçtiğimiz yıllarda yüzde 15’e düşürmesi ile 300 milyon Euro’ya inen yayın ve pazarlama (Market Pool) gelirlerden Beşiktaş Türkiye’deki yayıncının ödediği meblağa bağlı olarak tahmini 2-2,5 milyon Euro civarında bir miktar elde edecek. Bununla birlikte siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nden toplamda yaklaşık 27-27,5 milyon Euro’luk bir kazanç sağlamış olacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ GELİRİ
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray’ın el edeceği gelirlerin dökümü ise şu şekilde.
Katılım payı: 3.400.000 €
Katsayı payı: 3.036.000 €
3 galibiyet: 1.890.000 €
3 beraberlik: 630.000 €
Grup birinciliği: 1.100.000 €
Son 16 Turu primi: 1.200.000 €
Grup beraberlikleri havuzundan düşen pay: 493.000 €
TOPLAM: 11.749.000 (Market pool hariç)
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ GELİRİ
Fenerbahçe'nin kazandığı para
Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ise şu gelir kalemlerini almaya hak kazanacak.
Katılım payı: 3.400.000 €
Katsayı payı: 2.508.000 €
1 galibiyet: 630.000 €
3 beraberlik: 630.000 €
Konferans Ligi Play-Off Turu katılım: 300.000 €
Grup beraberlikleri havuzundan düşen pay: 164.347
TOPLAM: 7.632.347 (Market pool hariç)
MARKET POOL NEDİR?
Yayın ve pazarlama gelirleri Avrupa Ligi’nde %30 üzerinden hesaplanıyor. Yayıncının da burada daha fazla takımımızın oynaması nedeniyle havuza Şampiyonlar Ligi’nden daha fazla bir meblağı yatırmış olması da mümkün. Bu da takımlarımızın 3 ila 5 milyon Euro civarında bir yayın ve pazarlama geliri elde edebilecekleri anlamına geliyor. Ancak bu hesaplamalar sezon sonunda maçlar tamamlandıktan sonra yapılıp paralar kulüplere ödenecek.
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