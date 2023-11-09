Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar? İşte senaryolar...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:34

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:34

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, grupta 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Kopenhag, İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 4-3 mağlup ederken işler kızıştı.

İLK 3 MAÇTA 4 PUAN

A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kalan, ikinci karşılaşmada ise Manchester United'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, 4 puana yükselmişti. Grubun en favori takımı Bayern Münih ile üçüncü maçta karşılaşan Galatasaray, çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrılarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

Almanya'daki maçın son anlarına ise golsüz beraberlikle giren Galatasaray, Harry Kane'in gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Danimarka temsilcisi Kopenhag, Manchester United deplasmanında iki kez geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı. Manchester United ise 3 puanla son sırada kaldı.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek. Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak. Grubu 3. sırada bitirecek takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)

2- FC Kopenhag / 4 Puan (-1 av)

3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)

4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçları ve tarihleri şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)