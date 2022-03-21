Galatasaray ve Omar Elabdellaoui’den 'Dünya Down Sendromu Günü' paylaşımı
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 4 yaşındaki oğluyla olan fotoğrafını paylaşarak, “Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim’im” notunu düştü.
Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından down sendromlu oğluyla paylaşım yaptı. 4 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımının altına da, “Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim’im” ifadesini düştü.
BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vurgusuyla sarı-kırmızılı ekip de sosyal medya hesaplarından kulübün ilk down sendromlu üyesini paylaştı. 14 Ocak 2018 yılında kulübe üye yapılan Durducan Nevruz için yapılan paylaşıma, "Karşınızda kulübümüzün ilk “özel” üyesi notu düşüldü.
Karşınızda kulübümüzün ilk “özel” üyesi Durducan Nevruz. Yüzme dalında kazandığı madalyalarla göğsümüzü kabartan Down Sendromlu sporcumuz, üyelik beratını alırken… Tarih 14 Ocak 2018. Yüzedur Durducan. #DünyaDownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/Pz8aKGIwgK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2022
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