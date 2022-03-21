Galatasaray ve Omar Elabdellaoui’den 'Dünya Down Sendromu Günü' paylaşımı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 4 yaşındaki oğluyla olan fotoğrafını paylaşarak, “Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim’im” notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 16:03
Galatasaray ve Omar Elabdellaoui’den 'Dünya Down Sendromu Günü' paylaşımı
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Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından down sendromlu oğluyla paylaşım yaptı. 4 yaşındaki oğluyla fotoğrafını paylaşan 30 yaşındaki futbolcu paylaşımının altına da, “Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun, benim güzel İbrahim’im” ifadesini düştü.

BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vurgusuyla sarı-kırmızılı ekip de sosyal medya hesaplarından kulübün ilk down sendromlu üyesini paylaştı. 14 Ocak 2018 yılında kulübe üye yapılan Durducan Nevruz için yapılan paylaşıma, "Karşınızda kulübümüzün ilk “özel” üyesi notu düşüldü.



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