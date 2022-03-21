Trabzonspor'dan Djaniny'e 2500’üncü gol kutlaması
Şampiyonluğunu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig tarihindeki 2 bin 500’üncü golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında Djaniny Semedo kaydetti. Bordo mavili kulüp, lig tarihine geçen golü sosyal medya hesabından duyurarak Yeşil Burun Adalı santraforu tebrik etti.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğu erken ilan etme hedefi olan Trabzonspor, 63 yıllık Süper Lig tarihindeki 2 bin 500’üncü golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında attı.
Ligde bu sezon rekorlar kırarak ilerleyen Trabzonspor’un penaltılarla 3-2 mağlup olduğu maçtaki tarihe geçen golünü Djaniny Semedo, kaydetti. Trabzonspor Kulübü, lig tarihine geçen golü sosyal medya hesabından duyurarak Yeşil Burun Adalı santraforu tebrik etti.
Bordo mavili takımın son haftalarda yükselişe geçen oyuncusu Djaniny’nin, oynadığı son 4 karşılaşmanın 3’ünde 3 golü 1 asisti bulunuyor. Ligde bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 8 gol kaydeden futbolcu, bordo mavili takımın Cornelius, Nwakaeme ve Bakasetas'ın ardından en golcü oyuncusu durumunda.
Süper Lig tarihinde 2?5?0?0? gol!— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 21, 2022
2500.sü Djaniny'den! Tebrikler! pic.twitter.com/eZFVomDnAz
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