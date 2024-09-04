Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in kiralandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'e 2024-2025 sezonu için 6 milyon euro maaş vereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 19:31
Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu
Abone Ol google-news

Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in kiralık transferini noktaladı.

Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


victor osimhen haberleri napoli haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri Transfer dönemi haberleri Transfer haberleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler