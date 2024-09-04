Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu
Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in kiralandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'e 2024-2025 sezonu için 6 milyon euro maaş vereceğini duyurdu.
Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in kiralık transferini noktaladı.
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf
Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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