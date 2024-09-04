Galatasaray Victor Osimhen transferini resmen duyurdu

Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in kiralık transferini noktaladı.

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/npfyYO3IXf