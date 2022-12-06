Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında yarın İspanyol ekip Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.
GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Aralık Salı günü Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayımlanacak.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1
Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1
Fenerbahçe-Villarreal: 2-1
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