Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Aralık 2022 Salı, 09:09

Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık Salı günü Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayımlanacak.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya'dan da Vilarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı turnuvanın geride kalan maçlarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe-Rayo Vallecano: 3-1

Galatasaray-Rayo Vallecano: 0-1

Fenerbahçe-Villarreal: 2-1