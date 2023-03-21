Galatasaray Voleybol Takımı'nda yol ayrımı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:46

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:46

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Gizem Güreşen ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 6 sezondur Galatasaray formasını terleten takım kaptanı Gizem Güreşen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Kadın Voleybol Takımımızın bir parçası olarak bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

"HER ZAMAN ASLOLAN GALATASARAY'DIR"



Gizem Güreşen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulüpte 6 güzel yıl geçirdiğini aktararak, "Takdir edersiniz ki her güzel başlayan şeyin sonu, aynı şekilde bitmiyor maalesef. Üzülerek söylemek isterim ki sevgili yöneticilerimle yaşadığım fikir ayrılıkları sonrası sevgili Galatasaray camiasına zarar vermemek adına, armasını gururla taşıdığım formama veda etmek zorundayım. Bu ailenin bir ferdi olarak biliyorum ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Çünkü her zaman aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray sevgisi sonsuza dek sürecek. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.