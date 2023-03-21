Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu cevap
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına videolu bir yanıt verdi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına cevap olarak Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Galatasaray, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
BİZ BURADAN DEVAM EDİYORUZ! ??@Fenerbahce#ŞampiyonCimbomYazdıracağız pic.twitter.com/VKjtK13fzb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2023
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