Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu cevap

Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına videolu bir yanıt verdi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:50
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu cevap
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz" paylaşımına cevap olarak Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Galatasaray, "Biz buradan devam ediyoruz Fenerbahçe. Şampiyon Cimbom yazdıracağız" paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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