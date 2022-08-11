Galatasaray Voleybol'dan iç transfer
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, takımı takımın smaçörlerinden Onur Günaydı ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl A takım kadrosuna katılan 2002 doğumlu genç smaçör, kulübümüzle 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
2011-2018 yıllarında ES Voleybol altyapı takımlarında mücadele eden, profesyonel olarak Bal Spor ve Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 2.03 metre boyundaki Onur, 2018-2019 sezonunda Galatasaray genç takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı voleybolcu, geçen sezon A takıma yükselmişti.
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