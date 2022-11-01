Galatasaray, Wanda Nara'nın oğlu Valentino Lopez'i transfer etti

01 Kasım 2022 Salı, 20:19

Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez, Galatasaray U14 takımına transfer oldu.

Genç futbolcu adayı Valentino Lopez, Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile İstanbul'da kalarak sarı-kırmızılı takımın altyapısına başladı.

Icardi, daha önceki açıklamasında "Benim nasıl bir baba olduğumu zaten biliyorsunuz ve benim olmayan üç çocuğa nasıl davrandığımı zaten biliyorsunuz" diyerek çocukları arasında ayrım yapmadığını vurgulamıştı.

Genç futbolcu adayı da Icardi ile birlikte Galatasaray'da kalarak hayatına bu şekilde bir yön vermiş oldu.