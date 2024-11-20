Galatasaray, Wolfsburg deplasmanında farklı mağlup oldu!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 22:50

Güncelleme: 20.11.2024 - 22:50

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Wolfsburg ile karşılaştı. AOK Stadı'nda oynanan maçı Wolfsburg 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88. dakikalarda Popp, 31. dakikada Minge ve 90+6. dakikada Lattwein kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla çıktığı 4 maçı da kaybetti. Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Wolfsburg bu sonuçla da puanını 6'ya çıkardı.

Grubun bir sonraki haftasında Galatasaray, Lyon'u ağırlayacak. Wolfsburg ise Roma'yı ağırlayacak.