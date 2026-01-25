Galatasaray, Yaser Asprilla transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda kulübü Girona ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Asprilla'nın 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret alacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yaser Asprilla, Girona forması ile bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.