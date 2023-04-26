Galatasaray yendi, 5-6'ncılık maçına çıkmaya hak kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
İlk maçı da kazanan Galatasaray HDI Sigorta seride durumu 2-0 getirdi ve 5-6'ncılık maçına çıkmaya hak kazandı.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Alp Çayır, Ümit Demir, Mert Nevzat Güneş)
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 17-25, 21-25, 23-25
Süre: 89 dakika (24, 31, 34)
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