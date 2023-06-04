Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda giyeceği formayı tanıttı.
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formayı tanıttı.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda giyilecek iç saha forması taraftarlara sergilendi.
GS Store mağazalarında satışa çıkacak parçalı iç saha yeni sezon forması 1.449.90 TL’den satışa sunuldu.
?? Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 4, 2023
Galatasaray 2023/24 İç Saha Forması satışta!
?? Satın almak için ?? https://t.co/rBbU8jd8yE#ZaferKükreyişi pic.twitter.com/GoUyZq9SE6
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