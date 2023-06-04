Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda giyeceği formayı tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:06
Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formayı tanıttı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda giyilecek iç saha forması taraftarlara sergilendi.

GS Store mağazalarında satışa çıkacak parçalı iç saha yeni sezon forması 1.449.90 TL’den satışa sunuldu.

 


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