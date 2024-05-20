Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından en çok konuşulan görüntülerden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan arasındaki gerginlik oldu. Peki, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:08
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan arasındaki gerginlik yaşandı. Peki, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Galatasaray Lisesi 126. devre mezunudur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatına açıkhava reklamcılığında uzmanlaşarak devam etmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş; 2007 - 2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür.

Halen aktif olarak SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmekte olan Yazgan iyi derecede Fransızca bilmektedir.


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