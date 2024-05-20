Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli?
Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Peki, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli?
Eski Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Çift iddialar hakkında sessizliğini korudu. Peki, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel kaç yaşında, nereli?
ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?
Zeynep Kübra Sever Demirel, 9 Temmuz 1989 tarihinde Türkiye'de dünyaya geldi.12 yaşında ailesi ile birlikte Belçika’ya taşındı, evlenene kadar da Belçika’da yaşamını sürdürdü. 2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birincilik elde etti. Seksenler dizisinde "Amelie" karakterine hayat vermişti.
Zeynep Severi Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda adında bir kız çocuğu oldu.
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