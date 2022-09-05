Galatasaray yönetimi transferi bitiriyor: Kaan Ayhan, imzaya çok yakın

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın transferi için Sassuolo ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transferde imzaya çok yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:53
Galatasaray yönetimi transferi bitiriyor: Kaan Ayhan, imzaya çok yakın
Abone Ol google-news

Yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer için anlaşma sağlanırken sözleşme ayrıntıları da belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre İtalyan ekibi Sassuolo bonservis beklentisini 6 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya düşürdü. Galatasaray ise 4 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Yönetim, oyuncu tarafıyla 4 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Kaan Ayhan’ı Beşiktaş da istemiş ancak Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

2020-2021 sezonunda 2.5 milyon Euro bedel ile Fortuna Düsseldorf’tan İtalyan ekibine transfer olan Kaan Ayhan, Serie A’da 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.


kaan ayhan galatasaray Transfer dönemi Transfer haberleri transfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler