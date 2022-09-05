Galatasaray yönetimi transferi bitiriyor: Kaan Ayhan, imzaya çok yakın

05 Eylül 2022 Pazartesi, 19:53

Yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer için anlaşma sağlanırken sözleşme ayrıntıları da belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre İtalyan ekibi Sassuolo bonservis beklentisini 6 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya düşürdü. Galatasaray ise 4 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Yönetim, oyuncu tarafıyla 4 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Kaan Ayhan’ı Beşiktaş da istemiş ancak Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

2020-2021 sezonunda 2.5 milyon Euro bedel ile Fortuna Düsseldorf’tan İtalyan ekibine transfer olan Kaan Ayhan, Serie A’da 45 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.