Galatasaray yönetimi, yıldız forvet için yeni bir plan hazırlığında

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmada, Osimhen’in ocak ayında bonservisinin alınması halinde Cim-Bom’un 66 milyon Avro karşılığında transferi tamamlayabileceği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, yıldız forvet için yeni bir plan hazırlığında
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Cumhur Önder Arslan
Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Galatasaray'da attığı goller ve sergilediği performansla camianın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen’in gelecek sezon da kadroda tutulması için formül arayışı var. Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir şekilde, Napoli’nin takımda düşünmediği Nijeryalı yıldızı 1 yıllığına kiraladı. İtalyan kulübü, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis ve serbest kalma bedelini 75 milyon Avro olarak belirledi. Bu rakam, Sarı-Kırmızılıların bütçesini fazlasıyla aşan bir bedel olmasına rağmen farklı arayışlar gündeme geldi. Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmada, Osimhen’in ocak ayında bonservisinin alınması halinde Cim-Bom’un 66 milyon Avro karşılığında transferi tamamlayabileceği öğrenildi. Yönetim, yıldız santrforun bonservisinin alınması için 4 farklı sponsorla görüşmelere başladı. Temaslar olumlu ilerlerse ve anlaşma sağlanırsa, bonservisin önemli bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak. Bunun dışında, Sarı-Kırmızılı takımın yükselen yıldızı konumundaki Davinson Sanchez ile Yunus Akgün’ün, gelecek sezon Napoli’ye verilmesi ve karşılığında bir miktar ödemeyle Osimhen’in alınması da alternatif planlar arasında. 


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