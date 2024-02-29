Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Yayınlanma: 29.02.2024 - 22:45

Güncelleme: 29.02.2024 - 22:47

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

RAMS Park'ta oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 6. dakikada Markao, 84. dakikada Mendes kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Galatasaray bir sonraki maçını ligde deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. Karagümrük ise Adana Demir ile oynayacak.

KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYŞE;

Beşiktaş - MKE Ankaragücü

Trabzonspor - Karagümrük