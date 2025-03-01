Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje
Antrenmanlarını Kemerburgaz'da inşa edilen yeni tesislerinde yapmaya başlayan Galatasaray'da, Florya Projesi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atılmış oldu.
Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislerine geçen Galatasaray'da sıra, sarı kırmızılı kulübün tarihinin önemli bir parçası olan Florya Metin Oktay Tesisleri'nda yapılacak dev projeye geldi.
NTVSpor'un haberine göre,Florya'da Galatasaray'ın öncülüğünde bir emlak projesi gerçekleştirilecek.
Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre sarı kırmızılı kulübün bu projeden beklentisi 300 milyon dolar (11 milyar TL).
Etiketler: #galatasaray #dursun özbek #Florya
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