Galatasaray'a 19'luk forvet: Oumar Traore
Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen Galatasaray'ın yeni sezon için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Al Jazira forması giyen Oumar Traore ile ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Bu kez iddianın adresi Birleşik Arap Emirlikleri.
Sporx'in aktardığına göre, sarı-kırmızılılar, Al-Jazira formasını giyen Oumar Traore ile ilgileniyor. 19 yaşındaki Malili futbolcunun sağ kanatta görev yaptığı belirtildi.
Bu sezon yakaladığı çıkışla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Traore'yi İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da yakından takip ettiği belirtiliyor.
HIZIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR
Bu sezon Al-Jazira formasıyla 27 maça çıkan genç futbolcu 4 gollük performans sergiledi.
Oumar Traore, müthiş hızı ve çabukluğu ile ön plana çıkan bir kanat oyuncusu olarak nitelendiriliyor.
3 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen ve 1 de gol atmayı başaran yıldız futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020 yılında ülkesinin takımlarından Stade Malien'den Al-Jazira'ya transfer olan Oumar Traore'nin Transfermakt verilerine göre piyasa değeri 800 bin euro. Ancak Al-Jazira'nın 19 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
OUMAR TRAORE KİMDİR?
20 Temmuz 2002'de Mali'de dünyaya gelen Traore, kariyerine Stade Malien altyapısında başladı. 2020'de Al-Jazira'ya transfer oldu. Bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 4 gole imzasını attı. 19 yaşındaki genç forvetinin boyunun ise 169 cm olduğu öğrenildi.
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