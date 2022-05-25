İstanbulspor, turu deplasmanda cebe koydu!
İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig playoff yarı final ilk maçında Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Spor Toto 1. Lig playoff yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 4-12lik skorla kazandı..
İstanbuöspor, 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçti. 63. dakikada Eduard Rroca farkı 2'ye çıkardı. 75. dakikada Valon Ethemi farkı artırdı.
Eren Tozlu 80. dakika farkı tekrar 2'ye indirse de Muammer Sarıkaya 86. dakikada attığı golle farkı tekrar artırdı. Eren Tozlu, 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da olacak.
Tur atlayan taraf, finalde Eyüpspor - Bandırmaspor eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.
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