Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik

Türkiye Kupası finali için İstanbul'a gelen Sivasspor ile Kayserispor taraftarları birbirine girdi. İki takım taraftarları arasında yaşanan taşlı saldırılar sebebiyle araçlar zarar gördü.

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:57
Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivassspor ile Yukatel Kayserispor'un oynayacağı maça giden her iki takım taraftarları arasında yol güzergahında istenmeyen olaylar yaşandı.

Taşlı saldırılar nedeniyle otobüslerin camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

Taşkınlık çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı.

Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a giden taraftarlar ile Kayserisporlu taraftarların Düzce ve Sakarya tesislerinde karşılaştıkları anlarda istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı.

Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar otobüsteki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


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