Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Zalgiris maçında sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 20:59
Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar akötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.


galatasaray Angelino sakatlık

En Çok Okunan Haberler