Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Zalgiris maçında sakatlandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar akötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılıların, Leipzig'ten kiraladığı sol bek Angelino karşılaşmada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Maçın 84. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol sol bek, yerini Leo Dubois'e bıraktı.
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