Galatasaray'a Berkan Kutlu'dan kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor karşısında Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Berkan Kutlu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 35. dakikasında sarı kart gören Berkan Kutlu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak.
Galatasaray, ligde gelecek hafta Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak.
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